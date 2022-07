Vor 38 Jahren eröffneten Mariana und George Covalec aus Rumänien ihre erste Ballettschule in St. Andrä. Heute gibt es ihre Schule an vier Standorten im Lavanttal, die jetzt von den Töchtern Anna Maria und Natalie geführt werden. Anna Maria führt jene Standorte in St. Paul und St. Andrä und Natalie gibt den Takt in St. Johann und Wolfsberg an. Die beiden schlagen somit den Weg ihrer ältesten Schwester Beatrice ein, die in Graz ihre eigene Ballettschule aufbaute.