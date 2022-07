Eine Tragödie ereignete sich im Lavanttal: Ein Wolfsberger (22) ist nach einem Blitzeinschlag ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montagabend zur Jagd in das Revier eines Verwandten in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud gegangen. Als er Stunden später noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten Angehörige Anzeige und machten sich auf die Suche nach dem Jäger.

Dienstagfrüh, gegen 5.30 Uhr, machten die Verwandten des Vermissten dann auf dem Kamperkogel die schreckliche Entdeckung: In einem Bodensitz neben einer Fichte – beide waren völlig zerstört – fand der Vater den Leichnam seines Sohnes und setzte die Rettungskette in Gang. Einige Zeit später trafen die Einsatzkräfte am Unfallort ein. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. „Es ist einfach schrecklich, wir haben den jungen Mann auch gekannt“, sagt Egbert Vallant, Einsatzleiter von der Freiwilligen Feuerwehr Kamp.

Nach ersten Ermittlungen hat vermutlich gegen 23 Uhr ein Blitz in die Fichte eingeschlagen. Die Entladung wurde in den Bodensitz übertragen und hat den Wolfsberger getötet. Montagabend und Dienstagfrüh gingen um Frantschach schwere Unwetter nieder. Fremdverschulden sei als Todesursache auszuschließen, erklärt die Polizei.

© Georg Bachhiesl