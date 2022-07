Am Sonntag, dem 10. Juli, findet nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft in St. Urban im Bezirk Feldkirchen statt. Ganz vorne mit dabei ist auch das Team "Old but Gold". Dahinter verstecken sich die beiden Lavanttalerinnen Caroline Weinberger und Stephanie Zarfl. Mit dem Namen ist der Erfahrungsschatz der beiden 23-Jährigen gemeint. Denn die beruflichen Büroangestellten treten seit fünf Jahren gemeinsam bei Motorsägen-Wettbewerben an. Begonnen hat alles in der Schulzeit. "Wir haben die Agrar-HAK in Althofen besucht, im zweiten Schuljahr wollten wir aus Eigeninitiative bei einem Wettbewerb antreten", erzählt Weinberger. Mittlerweile ist die Lavamünderin amtierende Weltmeisterin im Kettenwechseln. Zarfl, eine der wenigen dreifachen Kärntner Waldarbeitermeisterinnen. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. "Wir trainieren regelmäßig im Waldsportverein Litzlhof bei Lendorf. Ein Wettbewerb erfordert wochenlange Vorbereitung", berichten die beiden.