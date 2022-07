In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli drangen bisher unbekannte Täter mittels Aufzwängen einer Terrassentür in einen Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde Bad St. Leonhard ein.

Im Betrieb zwängten sie die Tür zum Büro und einen kleinen Tresor auf. Im Büro befand sich auch noch ein Schlüssel für einen Pkw, der ebenfalls geöffnet wurde.

Was gestohlen wurde, ist nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.