Ein 16 Jahre alter Motorradlenker aus der Steiermark kam am 3. Juli gegen 10.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 148 Weinebene Landesstraße zu Sturz. Er kam rechts auf das Bankett ab und streifte in der Folge einige Meter entlang der dortigen Leitschiene. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.