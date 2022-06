Im Herbst 2021 haben Sandra und Christian Smuck das "HalbEdel" geschlossen und die Gulaschhütte in St. Andrä übernommen, seitdem stand das Gasthaus in St. Michael leer. Am 9. Juli wird dem "HalbEdel" von Köchin Ingrid Knes neues Leben eingehaucht. Die 61-Jährige ist seit über acht Jahren Pächterin des Gasthauses Markut in Maria Rojach, das sie "nebenher" weiter betreiben wird.

"Ich bin leidenschaftliche Köchin und das Kochen kam im Gasthaus Markut zu kurz. Deshalb habe ich entschieden, das 'HalbEdel' zu pachten", sagt Knes, die täglich ein Mittagsmenü um 10,50 Euro (Suppe, Hauptspeise, Salat und Dessert) anbieten wird. "Wochenends wird es zwei exklusivere Menüs um je 15,50 Euro geben. Es wird alle Speisen auch zum Mitnehmen geben und wir bieten auch Catering an", verrät Knes, die von Daniela Wieser und ihrem Cateringservice "Gerüchteküche" unterstützt wird. "Daniela kümmert sich um die Vor- und Nachspeisen, ich mich um die Hauptspeisen", verrät Knes.

Stadl mit 100 Sitzplätzen

Aufgetischt wird Hausmannskost, regionale Jause und hausgemachte Mehlspeisen. Im Gasthaus stehen 70 Sitzplätze zur Verfügung, bis zu 100 im Sitzgarten und noch einmal 100 Plätze im Stadl, der für Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Gasthaus Markut in Maria Rojach wird im Juli und August geschlossen und künftig nur noch für Anlässe, wie Feiern oder Begräbnisse, geöffnet haben.

Die Neueröffnung wird am 9. Juli ab 15 Uhr mit einem Grillbuffet gefeiert, am 10. Juli ab 10 Uhr folgt ein Eröffnungsfrühschoppen.