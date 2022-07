Anlaufstelle für Tausende junge Menschen, die Hilfe brauchen

Mini-Ambulatorien St. Veit und Wolfsberg helfen Kindern in psychischer Not. Angebot ist kostenlos. Standort in der Herzogstadt feierte am Donnerstag 15. Geburtstag. Einsatz von Streetworkern in St. Veit angekündigt.