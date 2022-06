Um 5.30 Uhr hat sich der Katastrophenzug der Bezirke Völkermarkt (KAT- Zug 5) und Wolfsberg in Völkermarkt formiert. "Um sieben Uhr sind wir in Treffen angekommen. Was wir hier sehen, ist unvorstellbar und mit nichts vergleichbar. Das Unwetter hat immense Schäden angerichtet", sagt Daniel Borstner, Mitglied der Kommandogruppe.