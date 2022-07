Der 23-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg ignorierte am Mittwoch um 13.45 Uhr die baustellenbedingte Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Stundenkilometern auf dem Autobahnzubringer Bad St. Leonhard. Wohl auch deshalb, weil er alkoholisiert war. Im Baustellenbereich krachte er laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen am linken Fahrstreifen fahrenden Lenker (70), ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg. Der Aufprall war so heftig, dass der Unfallverursacher über die doppelte Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Das Unfallopfer, seine Frau (68) saß auf dem Beifahrersitz, kam nach rund 100 Metern am linken Fahrstreifen zum Stehen.

Das Paar wurde leicht verletzt ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Der Lenker des anderen Wagens blieb unverletzt, musste aber an Ort und Stelle aufgrund einer "mittelgradigen" Alkoholisierung seinen Führerschein abgeben. Auch eine Anzeige folgt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.