Für die Umsetzung der neuen "BiJu" Kindertagesstätte in den Räumlichkeiten der ehemaligen Volksschule Schönweg wurde am Montagabend, 27. Juni, wieder ein wichtiger Schritt gesetzt. Der St. Andräer Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung einstimmig den Mietvertrag für das Gebäude mit Birgit Juri, die hier mit ihrem Team eine neue Kindertagesstätte eröffnen wird. Stadtrat Christian Taudes (ÖVP) ergänzte: "Hiermit kann in unserer Gemeinde eine notwendige Kleinkindbetreuung sichergestellt werden. In diesem Bereich besteht kärntenweit Aufholbedarf." Derzeit laufen bereits Adaptionsarbeiten der Räumlichkeiten in der ehemaligen Volksschule, die nach den Plänen von Birgit Juri auch für Yoga- und Massageangebote genutzt werden sollen und in denen Seminare abgehalten werden können.