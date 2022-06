Nach 17 Jahren sagen "Die Stockhiatla" Pfiat Gott. Ein Abschied, der Christoph Skuk, Sebastian Steinhauser, Martin Raneg und Hannes Wallner sowie Sebastian Guntschnig, der schon etwas früher aufhörte, nicht leicht fällt. "Wir haben alle gewusst, dass irgendwann einmal der Tag kommen wird. Am Samstag hatten wir unseren letzten Auftritt in Vorarlberg", sagt Bandleader Christoph Skuk (32). Der letzte Auftritt erinnerte die Bandmitglieder - sie stammen aus Lavamünd und Neuhaus - auch an ihre Anfänge. Skuk war damals 15 Jahre alt, das jüngste Bandmitglied Zwölf. "Unser erster Auftritt war am Dreifaltigkeitskirchtag 2005 in Lavamünd", erinnert sich Skuk. Damals hieß es seitens der Band noch, dass sie "gekommen sind, um zu bleiben." "Im Laufe der Jahre hat sich von uns jeder weiterentwickelt. Es ist für uns an der Zeit neue Wege zu gehen", sagt Skuk.