Los! Los! Los! Geh ma, jawoll! Das Publikum fiebert kräftig mit, als die insgesamt 63 Wettkampfgruppen bei der 62. Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren am Samstag, 25. Juni, am Gelände des SK St. Andrä im Lavanttal an den Start gehen. Erstes, zweites Rohr und vor! Und schon zählt jede Sekunde beim Kampf um den begehrten "Goldenen Helm". Vor allem Nervenstärke, Teamgeist, Genauigkeit und Schnelligkeit sind gefragt. "Es muss eine präzise fehlerfreie Arbeit abgeliefert werden", weiß Landesbewerbsleiter Bernd Glanzig aus dem Bezirk Spittal.