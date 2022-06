Wir haben Sie vor wenigen Tagen dazu aufgerufen, dass Sie uns für die diesjährige Platzwahl der Kleinen Zeitung Ihre "Schönsten Plätze am Wasser" nennen – und Sie sind diesem Aufruf auch schon mit wunderschönen Plätzen nachgekommen. Fünf Plätze stehen im Lavanttal bereits zur Wahl. Aber natürlich haben wir noch nicht genug von Ihnen, schließlich lebt jede Wahl von einer großen Bandbreite der möglichen Kandidaten. Also: Wir freuen uns für unsere insgesamt fünfte Platzwahl in Kärnten und Osttirol über viele weitere Nominierungen.

Zudem läuft der Countdown, nur noch bis zum 26. Juni können die Leser der Kleinen Zeitung ihren Lieblingsplatz am Wasser nominieren.

Gesucht werden die schönsten Plätze am Wasser – und da haben wir ja einige zu bieten. Wichtig: Nominieren Sie Ihren Lieblingsplatz am Wasser (Strand- und Freibäder, Lokale an Seen, Flüssen oder Bächen, offizielle freie Seezugänge des Landes) bitte mit genauem Namen des Platzes, Kontaktmöglichkeit und dem Namen des Ortes. Nach einer redaktionellen Kontrolle wird der Platz Ihrer Wahl freigeschaltet und erscheint im jeweiligen Bezirk. Die Wahl selbst startet am 3. Juli.