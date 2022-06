Die Hilfsbereitschaft in St. Paul im Lavanttal nach dem großen Unwetter ist groß. Alexander Redka (36), der dadurch am 20. Juni sein Hab und Gut verlor, bezieht mit seiner Familie gerade eine neue Wohnung in St. Paul. Vermieter ist die Buwog, die ersten drei Monatsmieten werden erlassen. "Wir müssen uns von Grund auf neu aufstellen und sind dankbar für die Hilfe", sagt Redka. Nur ein paar Kleider, die wichtigsten Dokumente und ein paar Plüschtiere der Kinder konnten aus dem ebenerdigen Miethaus gerettet werden. "Das ist zurzeit unbewohnbar. Was damit geschieht, kann ich aber nicht sagen", sagt Redka.