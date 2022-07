Die beiden Lavanttaler Alexander Muchitsch und Sarah Stromberger von Oswald Teigwaren eröffneten kürzlich den ersten Selbstbedienungsladen "Unverpackt" im Süden von Wolfsberg. "Wir möchten damit einen Schritt in die richtige Richtung setzen und Verpackungsmüll sparen", erzählen Stromberger und Muchitsch, die zudem Tiere zum Leasen auf einem Bergbauernhof in Preims anbieten. Das Jungunternehmer-Paar hat vor zwei Monaten den Traditionsbetrieb "Oswald Teigwaren" übernommen. Die Gründer der Firma, Isolde und Georg Oswald, die mehrfach hintereinander zum "Pasta Kaiser" gekürt wurden, gingen in Pension. Am Betriebsgelände in unmittelbarer Nähe zum Fachgeschäft Fressnapf beim Fachmarktzentrum am Sonnhalberweg wurde nun ein neuer Selbstbedienungsladen namens "Georg Oswald - Unverpackt Laden" eröffnet.

Nachhaltigkeit liegt am Herzen

"Als Zeichen für die Umwelt können eigene Behälter mitgebracht und aufgefüllt werden", erklärt Stromberger. Das Auffüllen ist etwa mit mit Suppennudeln, Penne oder Bandnudeln aus eigener Produktion möglich. Nach der Devise "Wos wiegt, dos hots" bedienen sich die Kunden wie bei anderen Selbstbedienungsläden selbst und ohne Bedienung. Eine Waage ist vorhanden, bezahlt werden kann nur mit Bargeld. Auch das Wechselgeld muss selbst entnommen werden.

100 Gramm Trockennudeln kosten beispielsweise 59 Cent. "Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Lavanttaler", weist Stromberger hin. Das Sortiment reicht von Hadnmehl über Müsli bis hin zu Käferbohnen. "Wir achten darauf, dass die Produkte so gut es geht aus Kärnten und der Steiermark kommen", betont Stromberger. Auch Gewürze wie Curcuma, Schwarzer Pfeffer oder edelsüßer Paprika sind in Glas-Röhrchen erhältlich. Diese können ebenfalls wieder aufgefüllt werden. Die beiden Lavanttaler sind zudem offen für Anregungen. "Da noch Spender zur Verfügung stehen, würden wir uns über weitere Produzenten freuen, denen die Nachhaltigkeit genauso am Herzen liegt wie uns", sagen die beiden Inhaber, deren Produkte auch in den verschiedensten Supermärkten der Region erhältlich sind.