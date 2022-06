Ein Brief, der am Donnerstag im Gemeindeamt von St. Paul im Lavanttal eingelangt ist, sorgt für Aufregung. Das an Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) gerichtete Schreiben, in dem er aufgrund von Interviews rund um die Unwetter beschimpft wird, stammt angeblich von einem gebürtigen Wolfsberger, der in St. Paul im Lavanttal maturiert hat und seit mittlerweile 23 Jahren in Graz lebt und für die ÖVP tätig ist.