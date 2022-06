Von einer ganz neuen Seite will sich die Kärntner Schlagersängerin Isabella (bürgerlich: Isabella Theuermann, FPÖ-Landesparteisekretärin und Stadträtin in Wolfsberg) zeigen. Nach zwei klassischen Schlagern und der Neuaufnahme des legendären Kärntnerlieds "I tua wohl" hat die 38-Jährige nun den Discopop der 1980er- und 1990er-Jahre für sich entdeckt. In dieses Genre will sie ihren neuen Song "Leinen los" eingeordnet wissen.