Leere Schaufenster soll in den Ortszentren von St. Andrä und Völkermarkt zumindest im Juli und August der Vergangenheit angehören. Denn diese werden durch eine Initiative der Kommunikations- und Netzwerkplattform "We locally" belebt. "Das kostenlose und zeitlich begrenzte Pop-up-Schaufenster bietet die Möglichkeit, auszuprobieren, welchen Effekt diese extra Portion Sichtbarkeit hat", erklärt Mirjam Mieschendahl, Gründerin der digitalen Plattform. Die ersten "lokalen Macherinnen" sind Simone McPhee, die mit ihrem Unternehmen "Hex and Stones" Schmuck aus Edelsteinen anfertigt. In St. Andrä stellt Mathilde Friesacher, Lavanttaler Bezirksleiterin vom Verein Freunde naturgemäßer Lebensweise, den Verein und selbst gemachte Kräuterprodukte im Schaufenster aus.

Weitere Interessenten gesucht

Noch weitere Macher werden gesucht. Mitmachen können alle, die mit ihrem Tun in den Welocally-Gemeinden (Griffen, Völkermarkt, St. Andrä und in Kürze auch Frantschach-St. Gertraud und Bad St. Leonhard) verankert sind und dort Ideen umsetzen – sei es als Verein, Unternehmen oder Privatperson. Am 28. Juni um 17 Uhr findet im "Lokal" am Hauptplatz 27 in Völkermarkt das erste Organisationstreffen für Interessierte statt.