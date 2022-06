Friseursalon "Street Glamour" zieht in größere Räumlichkeiten

Seit 2014 war der Friseursalon "Street Glamour" in St. Andrä neben der Sparkasse zu finden. Jetzt steht ein Umzug an. Am 2. Juli ist Waschen, Schneiden, Föhnen in der "Risio Passage" möglich.