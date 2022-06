Die Modeboutique "Maniia Moda Italiana" kann inzwischen auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Fast neun Jahre lang war die Modeboutique "Maniia Moda Italiana" am Weiher in Wolfsberg beheimatet. Dann wurde ins Fachmarktzentrum im Süden der Bezirksstadt – neben der Drogerie Müller – gesiedelt. 2021 folgte eine Filiale in der Klagenfurter Pischeldorfer Straße.

"Bei uns gibt es stets die neuesten Trends und wir erweitern unser Sortiment ständig nach den Kundenwünschen", sagt Tanja Pijunovic, die italienische Mode für Damen in allen Größen sowie Kinder- und Jugendmode von 0 bis 16 Jahren anbietet. Auch Abend- und Ballmode findet man im Sortiment.

Für ihre erfolgreiche Unternehmerführung wurde Pijunovic nun von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Derzeit sind dort fünf Mitarbeiter und zwei Lehrlinge beschäftigt. "Wir nehmen einen weiteren Lehrling im Einzelhandel auf. Bewerbungen werden bereits entgegengenommen", sagt Pijunovic.