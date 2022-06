Lavanttaler sollten am Donnerstag, dem 23. Juni, den Fernseher einschalten. Denn: Landwirt Franz Dorner aus Frantschach-St. Gertraud diskutiert live auf Servus TV. Ab 22.10 Uhr geht es "Im Talk im Hangar 7" mit Moderator Michael Fleischhacker um das Thema "Zurück in der Realität: Kohle statt Klimaschutz?". Im Fokus stehe der Krieg in der Ukraine, der sich massiv auf die Preise auswirke – speziell im Energie- und Treibstoffsektor. Als Ausweg aus der Energieknappheit präsentiere die Politik nun Kohle.