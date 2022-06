Mit der letzten Wahl wurde bei den Kärntner Feuerwehren sozusagen eine neue Ära eingeleitet. Erstmals wurden Frauen an die Führungsspitze gewählt. Bei der 62. Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren sorgen die Frauen ebenfalls für eine Premiere: "Es gibt zum ersten Mal rein weibliche Wettkampfgruppen", gibt Martin Sticker, Pressesprecher des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes, bekannt. Insgesamt vier Frauengruppen gehen in der Kategorie "Bronze A" an den Start. Auch bei der Jugend, die ihr Können zeigen wird, werden zwei reine Mädchengruppen darunter sein. "2018 hat es bei der Jugend schon welche gegeben", erinnert sich Sticker.