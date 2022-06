Symbolträchtiger geht es gar nicht: Fast jeder Kärntner kennt das Amt der Kärntner Landesregierung am Arnulfplatz in Klagenfurt, aber fast niemand den Vorbesitzer. Errichtet wurde der Bau 1873 als Verwaltungszentrale der Hüttenberger Eisenwerksgesellschaft. Ein zweites und noch älteres Beispiel für die Bedeutung, die der Bergbau einst für unser Land hatte, steht in Obervellach im Mölltal. Die Marktgemeinde war um 1500 das Zentrum der wichtigsten Bergbauregion im damaligen Habsburgerreich. Also siedelte Kaiser Maximilian I. die von ihm geschaffene oberste Bergbaubehörde, das "Oberstbergmeisteramt" für "Innerösterreich", nicht in Wien, sondern in Obervellach an. Das historische Gebäude fungiert unter seinem schönen alten Namen heute als Appartementhaus und Café. Schlürfen statt Schürfen.