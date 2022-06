Eine 43-köpfige Delegation der Lebenshilfe Kärnten hatte heute, am 20. Juni, einen besonderen Grund zur Freude: Die 27 Kärntner Teilnehmer an den Special Olympics wurden in Wolfsberg mit einer kompletten Sportbekleidung samt Rucksack und Schuhen ausgestattet. "Dadurch möchten wir beeinträchtigten Sportlern Wertschätzung entgegenbringen, damit sie im Wettkampf entsprechend auftreten können", stellt Hannes Zechner, Bereichsleiter der Lebenshilfe Kärnten, fest.