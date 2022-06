Völlig unerwartet verstarb am Freitag, dem 17. Juni, der Wolfsberger Gastronom Helmut Karner (64). Er befand sich mitten in den Vorbereitungen für den Schönsonntagmarkt, für den er noch eine Festtagssuppe zubereitet hatte. Der gebürtige Wolfsberger zog bereits in jungen Jahren aus dem Lavanttal fort, um von 1972 bis 1975 im bekannten "Schwarzen Adler" in St. Anton am Arlberg eine Kochlehre zu absolvieren. Danach war er jahrelang beruflich im Sommer in Velden und im Winter in der Schweiz und anderen bekannten Skigebieten tätig.