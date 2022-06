Erstmals nach mehr als 40 Jahren ging der traditionelle Schönsonntagmarkt statt am Marktgelände in Kleinedling in der Wolfsberger Innenstadt über die Bühne. "Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie von allen Beteiligten waren enorm positiv", resümiert Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ). Und weiter: "Unser Mut, mit dem Markt in die Stadt zurückzukehren, hat sich gelohnt."