"Die Gründung des MGV Grenzwacht Lavamünd ist mit dem Ausgang der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 eng verbunden", informiert Gerald Melcher, Obmann des Vereins. Denn bei den Feiern zum 10. Oktober 1922 sangen erstmalig einige Männer Volks- und Kärntnerlieder am Lavamünder Marktplatz. "Nachdem dieses Singen sehr gut bei der Bevölkerung aufgenommen wurde, entschloss man sich, einen Gesangsverein zu gründen", erzählt Melcher, der seit mehr als 20 Jahren Mitglied ist, weiter. Die Gründungsversammlung fand am 26. Oktober 1922 im Gasthaus Krone statt.