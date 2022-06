Vom gebrandeten Kugelschreiber über den Schriftzug am Firmenauto bis hin zum dekorierten Schaufenster: Die in der "Folienwerkstatt" erzeugten Produkte verfolgen allesamt das Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen. Seit Kurzem betreibt Michael Ganster seine auf Werbetechnik und Autoveredelung spezialisierte Firma am neuen Standort in der Industrie- und Gewerbezone (IGZ) Süd in Framrach. "Wir sind wegen der großen Nachfrage in unseren Räumlichkeiten auf meinem Hof in Aichberg an die Grenzen gestoßen", erzählt der Forstwirt.

Der Automatisierungstechniker mit HTL-Abschluss hängte seinen Job bei einer Firma in Villach wegen des Pendelns an den Nagel. 2019 gründete er gemeinsam mit seiner Gattin Claudia, die vor der Geburt ihrer Kinder Geschäftsstellenleiterin beim Büromöbelhersteller "neudoerfler" war, die "Folienwerkstatt". "Wir haben uns auf dem Gebiet von der Pike auf mit verschiedenen Schulungen weitergebildet", sagt Claudia Ganster, die aktuell eine Ausbildung als Mediendesignerin absolviert.

Nun bietet das Unternehmen seinen Kunden am rund 200 Quadratmeter großen Standort Werbeartikel vom Entwurf über die Produktion bis zur Lieferung an. Angeboten wird auf der Homepage www.folienwerkstatt.at neuerdings auch ein Webshop. Mittlerweile beschäftigt der Lavanttaler neben seiner Frau auch eine weitere Mitarbeiterin.

Der Firmensitz befindet sich in Framrach 57 neben der Lagerhalle "ready2store", die Ganster heuer im Frühjahr ebenfalls übernommen hat. In dieser Halle können Abteile für die Lagerung von Gegenständen wie Möbeln gemietet werden.