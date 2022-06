Seit Mitte Mai war der Friseursalon "Hairpower" am Wolfsberger Rossmarkt, in unmittelbarer Nähe zum Eissalon Il Gelato, aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen. Nun gab es die Wiedereröffnung als "Infinity Hairpower". Laut Geschäftsführer Gernot Pichler wurde eine sechsstellige Investitionssumme in den rund 150 Quadratmeter großen Salon getätigt. Pichler: "Wir haben vom Boden über die Klimaanlage bis hin zu den Waschplätzen und dem Wartebereich alles rundum erneuert."