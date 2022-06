Eine Prise Lachen hilft bei der Heilung – das ist mittlerweile nicht nur in Studien erwiesen, sondern in Friesach auch praktisch erprobt. Als Julia Stampfer und ihr Team des Vereins "Humormedizin" ihre weißen Nasen im April 2018 das erste Mal in Krankenhaus des Deutschen Ordens in Friesach steckten, war noch eine Dosis Skepsis da. Aber die kostete den Emotionsexperten maximal ein Lächeln. Denn Stampfer und ihr Kollege Rüdiger Reiner hatten schon jahrelang in ganz Österreich Erfahrung als Clowns und als Clowns im medizinischen Bereich. Ein Angebot speziell für Erwachsene, war ihnen ein Herzensanliegen und so entwickelten die beiden Kärntner das Konzept der Humormedizin.