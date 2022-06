In den ehemaligen Räumlichkeiten des Lokals "M3" in Burgstall befindet sich jetzt das Restaurant "El Camino 5". Für die Familie Akbulut ist dies der fünfte Standort. Jeder der fünf Brüder betreibt einen Standort, die in Kärnten und der Steiermark verteilt sind. Yusuf Akbulut kümmert sich mit seinen vier Mitarbeitern um das Restaurant in St. Andrä. Das Lokal bietet Platz für 40 Gäste, auf der Terrasse kommen noch rund 30 Sitzplätze hinzu.