Die Ausrichtung des Schönsonntagmarktes von 17. bis 19. Juni in der gesamten Wolfsberger Innenstadt wirft ihre Schatten voraus. Sowohl die Bewohner als auch die Beschäftigten im Stadtzentrum müssen sich auf einige Einschränkungen einstellen. Während der Auf- und Abbauzeiten kommt es nämlich am Dienstag, 14., und Mittwoch, 15. Juni, (jeweils 7 bis 20 Uhr), am Donnerstag, 16. Juni, (14 bis 20 Uhr) sowie am Montag, 20., und Dienstag, 21. Juni, (7 bis 20 Uhr) zu Verkehrsbehinderungen beziehungsweise Parkplatzsperren.