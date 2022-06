In Bad St. Leonhard im Bezirk Wolfsberg stieß am Samstag gegen 11.00 Uhr ein 80-jähriger Radfahrer aus der Steiermark beim Einbiegen mit seinem E-Bike auf die Klippitztörl-Landesstraße (L 91) gegen den Pkw einer 54-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg. Der Radfahrer kam zum Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.