Heuer findet der Schönsonntagmarkt nicht wie gewohnt am Marktgelände in Kleinedling statt, sondern vom 17. bis 19. Juni in der Wolfsberger Innenstadt. An den Plänen zur Verlegung des traditionellen Marktes wird seit etwa einem Jahr getüftelt. Wie kommt man auf die Idee, den Veranstaltungsort nach Jahrzehnten zu ändern?

Andrea Primus: Der Schönsonntagmarkt war als Jahrmarkt über Jahrhunderte in der Innenstadt angesiedelt, er kehrt jetzt also zu seinem Ursprung zurück. Wir haben uns entschlossen, unsere Märkte in zwei starken Formaten durchzuführen. Der Kolomonimarkt als traditionell großer Herbstmarkt bleibt am Marktgelände, der Schönsonntagmarkt wird mit dem Stadtfest verbunden und sorgt damit zugleich für neue Impulse für die Innenstadt, um die Wirtschaft in der Innenstadt zu beleben.