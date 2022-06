Am ATSV-Sportplatz in Wolfsberg soll eine Freiluft-Sporthalle entstehen. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, gab der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig grünes Licht für die Verlängerung des Pachtvertrages mit dem ATSV bis Ende 2055. Immerhin ist der ATSV Mitinitiator des Projektes. "Ein privater Unternehmer will die Freiluft-Halle errichten", verriet Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) im Zuge der Gemeinderatssitzung, ohne einen Namen oder Kosten zu nennen, und sprach von einer "weiteren Aufwertung für die Sportstadt Wolfsberg".