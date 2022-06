Mit der Ausstellung von Werken von renommierten Künstlern hat sich die Galerie II in St. Andrä in der Kärntner Kulturszene einen ausgezeichneten Namen gemacht. Seit Freitag sind dort Arbeiten von Walter Teschl zu sehen. Der wegen seiner außergewöhnlichen Arbeiten mit Kugelschreiber als "Kulist" bekannt gewordene Wolfsberger zeigt hier, dass er sich auch in anderen Stilrichtungen und Techniken beachtlich weiterentwickelt hat. "Es macht einfach Spaß, mit verschiedenen Farben zu arbeiten, und diesen Elan nütze ich jetzt", sagt der 60-Jährige.