70 Jahre Obst- und Weinbauzentrum der Landwirtschaftskammer Kärnten in St. Andrä und 50 Jahre neuer Kärntner Wein: Diese beiden Jubiläen werden am Freitag, 10. Juni, im Lavanttal ganz groß gefeiert. Und dabei wird man in den Festvorträgen auf die 1200-jährige Geschichte des heimischen Rebensaftes gleichfalls nicht vergessen.

"Die erste urkundliche Erwähnung von Wein datiert ins Jahr 822. Wahrscheinlich waren es die Römer, die zwischen dem Trixnertal und Brückl die ersten Reben pflanzten", erzählt Erwin Gartner vom Verein "Lavanttaler Wein" und selbst Winzer.