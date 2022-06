Jahrzehntelang schon befindet sich das Verkaufslager der Brau Union in der Stadthammerstraße in der Wolfsberger Innenstadt – zwischen Gelber Brücke und dem Kreisverkehr auf Höhe des Tenorios. Nachdem der Standort "nicht mehr den Anforderungen der Logistik entspricht", errichtet die Brau Union ein neues Lager und verkauft das Areal in der Innenstadt. Wie viel in den neuen Standort im Industriepark in St. Stefan – nahe der "Tubex" – investiert wird, darüber werden laut Gabriela Maria Straka, Mitglied der Geschäftsleitung der Brau Union, keine Angaben gemacht. Auch nicht über Kaufinteressenten für das Areal.