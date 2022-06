Nach ihrem ersten selbst geschriebenen Song "Lochn und Lebn" schafft es Margit Lückl-Glatz (43) aus Wolfsberg mit "Lass di fallen" in die Playlist von Radio Kärnten. "Ich habe bereits die Zusage, dass meine Single gespielt wird", freut sich Lückl-Glatz. Die Leidenschaft zum Singen entwickelte die gebürtige Südsteirerin bereits in jungen Jahren. "Ich habe immer schon gesungen, war bei diversen Chören in der Steiermark und in Kärnten aktiv. Ich hatte auch schon auf Hochzeiten und Taufen Auftritte", sagt Lückl-Glatz, die unter ihrem Künstlernamen "Maschid" auftritt.