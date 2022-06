Am 23. Mai schloss der langjährige Direktor der BHAK/BHAS in Wolfsberg, Erwin Knauder, im 89. Lebensjahr für immer seine Augen. Der Lavanttaler wurde am 6. April 1934 als achtes Kind in Hintertheißenegg am Bauernhof vulgo Knauder geboren. Nach einer glücklichen Kindheit, die voll von Entbehrungen geprägt war, absolvierte er nach der Volksschule Theißenegg das Gymnasium in Tanzenberg. Danach schloss er ein Volkswirtschaftsstudium in Innsbruck als Diplom-Volkswirt ab. Zudem absolvierte er in Wien den Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.