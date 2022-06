Bereits am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr verletzte ein alkoholisierter 27-jähriger Mann aus Villach vor einem Lokal in Villach einen 22-jährigen Mann, ebenfalls aus Villach, ohne ersichtlichen Grund durch einen Faustschlag in das Gesicht.

Der 22-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Er begab sich erst am Samstag in das Klinikum Klagenfurt. Der 27-jährige Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Mit Umbringen bedroht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es auch am Samstag in Wolfsberg. Ein 18-jähriger Wolfsberger verletzte seinen 42-jährigen Vater bei einem Streit an deren gemeinsamer Wohnadresse in Wolfsberg leicht und bedrohte diesen mit dem Umbringen.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.