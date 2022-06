Schwerer Unfall in St. Georgen im Lavanttal: Ein Tankwagen der Feuerwehr ist Freitagabend in einen Bach gestürzt. "Auf dem Weg zu einer Übung kam aus bisher unbekannter Ursache ein Tanklöschwagen von der Fahrbahn ab und stürzte in das nahegelegene Bachbett", berichtete Markus Schauer vom Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg am Freitag kurz vor 22 Uhr.

Der 26-jährige Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg war auf der Gemmersdorfer Landesstraße (L 140) von Maria Rojach kommend in südliche Richtung unterwegs. Der Fahrer beabsichtigte laut Polizeibericht, im Ortsgebiet von Sankt Georgen nach links abzubiegen, um zum Übungsort zu fahren.

Gegen Brückengeländer

Im Zuge des Abbiegevorganges durchstieß der 26-Jährige mit dem Fahrzeug ein Brückengeländer und stürzte seitlich in ein Bachbett. Dabei wurde der Lenker und seine sieben Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt. Nachfolgende Feuerwehrkameraden leisteten sofort Erste Hilfe und konnten die Verunfallten aus dem Fahrzeug bergen. Der Unfalllenker wurde nach ärztlicher Hilfeleistung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die weiteren Insassen brachte die Rettung in das LKH Wolfsberg. Im Bachbett wurde eine Ölsperre errichtet.

"Zur Klärung der Unfallursache wurde das Feuerwehrfahrzeug zur Begutachtung durch einen Sachverständigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sichergestellt", heißt es im Polizeibericht. Die Höhe des Sachschadens am Feuerwehrfahrzeug steht derzeit noch nicht fest. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren des Bezirkes, die an der Übung teilnahmen.