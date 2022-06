Große Ehren wurden Werner Kristan zuteil: Der Wolfsberger "Modezar" von "Kristan Mode" bekam das "Große Ehrenzeichen des Stadtverbandes Wolfsberg in Silber" vom Österreichischen Kameradschaftsbund (ÖKB) verliehen. Kristan ist seit 1974 Mitglied im Stadtverband Wolfsberg. In den 48 Jahren seiner Mitgliedschaft habe er den Verband mit Sach- und Geldspenden sowie seinen gemeinschaftlichen Werten unterstützt. Des Weiteren feierte der Unternehmer unlängst seinen 80. Geburtstag. Kristan: "In meinem Leben war Ehrlichkeit, die Familie und Spaß am wichtigsten."