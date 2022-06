Bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer in einer Firma in Wolfsberg wurde am Donnerstagnachmittag ein 58-jähriger Arbeiter unbestimmten Grades verletzt. Der Mann, der ein Eisenrohr abschneiden wollte, rutschte mit der Arbeitsmaschine ab und schnitt sich dabei in den Unterarm. Die Rettung brachte den Verletzten in das LKH Wolfsberg.