"Wir sind ein Modeparadies. Freigeister sind bei uns am richtigen Ort. Unserer Kundinnen zelebrieren ihren eigenen Style und damit ihre Persönlichkeit", stellt Renate Zydun in ihrem Geschäft am Hohen Platz 9, gleich neben der Apotheke Weißer Wolf, fest. Kürzlich wurde das zehnte Bestandsjubiläum gefeiert. 2012 wurde das Modegeschäft nämlich eröffnet. Zydun: "Es war ein riesiges Fest, mit Torte, DJ und Kunden." Zudem sei die Unternehmerin sehr dankbar über die "Stammkunden, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben".