"Ich wollte schon immer auf die Alm", informiert Manuel Wutscher, der seit fünf Jahren als Geschäftsführer des Szene-Lokals "Embassy" in Wolfsberg ist. Jetzt ging sein Wunsch in Erfüllung, denn der Wolfsberger Gastronom hat die Schirmbar auf der Koralpe übernommen. Zuvor hatte Familie Rupacher das In-Lokal auf dem Wolfsberger Hausberg drei Jahre lang gepachtet, die auch das Park-Café im Stadtpark betreibt.

"Wir freuen uns auf viele neue Gäste sowie bekannte Gesichter aus dem Embassy und auf eine tolle Zusammenarbeit mit allen anderen Betrieben der Koralpe", freit sich Wutscher, der mit der Schirmbar einiges vor hat: "Wir möchten eine Ski-Saison-Eröffnungsparty, eine Silvesterparty und weitere Events mit DJ Pipo feiern", verrät der Szene-Wirt.

Party ab 15 Personen

Mit 1. November soll der reguläre Betrieb in der Schirmbar losgehen. Wer bereits zu sommerlichen Temperaturen auf den Lavanttaler Hausberg feiern möchte, hat jetzt schon die Chance dazu: "Wir bieten Gruppen- und Firmenparty ab 15 Personen samt Grillerei an", sagt Wutscher, der dabei als Grillmeister fungiert. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0660 / 475 24 11. Zudem soll die Küche, die sich in unmittelbarer Nähe zur Schirmbar befindet, ausgebaut werden. Warme Speisen wie Schweinsbraten und Schnitzel sollen aufgetischt werden.

Das Lokal "Embassy" werde wie bisher weitergeführt, Betriebsleiterin werde Carmen Rosenfelder, die Lebensgefährtin von Wutscher. Alexander Kostmann wird als Betriebsleiter der Schirmbar tätig sein.