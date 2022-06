Wie fühlt es sich an der Spitze des mit 8848 Meter höchsten Berges des Welt an? "Man muss aufpassen, dass man nicht hinunter geschubst wird, weil am Gipfel ist für 20 Leute Platz, aber 100 Leute wollen hinauf", erzählt Johann Fromm (60). Der sechsfache Familienvater aus St. Margarethen erklomm am 13. Mai gegen 7.15 Uhr Ortszeit den Mount Everest im Himalayagebirge in Nepal. Fromm, der Geschäftsführer bei Mazda Grundnig in Frantschach-St. Gertraud ist, stand bei minus 18 Grad und 30 km/h Wind als erster Lavanttaler überhaupt rund 20 Minuten lang am Gipfel. Der Wolfsberger nahm mit sieben weiteren Personen an einer vom Tiroler Lukas Furtenbach geleiteten Flash-Expedition teil.