In der Nähe des Bahnhofes Reding, in der 10.-Oktober-Straße in Wolfsberg, erfolgte Mittwochnachmittage der Spatenstich für ein neues Wohnprojekt: Bis Herbst 2023 soll die neue Wohnanlage - bestehend aus zwei Häusern - mit 22 barrierefreien Wohneinheiten bezugsfertig sein. "Es ist immer ein guter Tag, wenn der Baustart für ein neues Projekt erfolgt", sagte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) bei der Spatenstichfeier.

Errichtet wird die Anlage von der Vorstädtischen Kleinsiedlungsgenossenschaft, die Wohnungen werden zwischen 55 und 77 Quadratmeter groß sein. Das Projekt wird aus Mitteln der Wohnbauförderung des Landes Kärnten unterstützt und ist „Klima aktiv“-zertifiziert, was laut dem Obmann und Geschäftsführer der Vorstädtischen Kleinsiedlung, Thomas Kuschnig, eine zusätzliche Förderung möglich gemacht hat.

Die Anlage wird in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 2017 errichteten Wohnhäusern der „Vorstädtischen“ gebaut, die 20 Wohnungen umfassen. Errichtet werden auch eine Tiefgarage und ein Kinderspielplatz. Das Vergaberecht der Wohnungen wird bei der Gemeinde Wolfsberg liegen. „Obwohl erst gebaut wird, haben wir alleine für dieses Projekt schon zahlreiche Interessenten. Ich bin sehr glücklich, dass sich damit das Angebot an modernem, leistbarem Wohnraum erhöht“, erklärte Wohungsreferent, Stadtrat Jürgen Jöbstl (SPÖ).