Eine Ladendetektivin (49) erstattete am Donnerstag um 13.30 Uhr Anzeige gegen mehrere Personen, die in einer Supermarkt-Filiale in St. Paul im Lavanttal "vergessen" hatten, zu bezahlen. Die Männer ergriffen in einem Auto die Flucht, kamen allerdings nicht weit. Die Polizei fahndete mit Hilfe des Polizeihubschraubers Libelle nach den Verdächtigen und konnte das Auto in St. Andrä anhalten. Einer der beiden 39-jährigen Polen konnte sofort festgenommen werden. Der Zweite flüchtete in Richtung Sportplatz. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnte aber auch er gefasst werden.

Bei ihrer Einvernahme in der Polizeiinspektion St. Paul gaben die zwei Männer mindestens neun weitere Diebstähle zu, die sie alle in den vergangenen Tagen verübt hatten. Die Polen wurden ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt und angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt durch das Landeskriminalamt Kärnten durchgeführt.