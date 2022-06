In der Nähe der Wolfsberger Innenstadt - in der Volksbadstraße 1 - hat ein neues Geschäft namens „Carioni Lebensmittel“ eröffnet. Der gebürtige Syrer Samih Al-Jbawi lebt mit seiner Familie seit sieben Jahren in der Steiermark und hat sich nun dazu entschlossen, in Wolfsberg ein Geschäft mit arabischen und türkischen Lebensmitteln zu eröffnen.

Im neuen Lebensmittelgeschäft bekommen die Kunden neben frischem Gemüse auch Kaffee, Schwarztee, Reis und Süßigkeiten aus dem arabischen Raum. Dienstags bringt Al-Jbawi frisches Hühner-, Rind- und Schaf-Fleisch vom Großmarkt in Graz mit in sein Geschäft. Zweimal die Woche gibt es frisches arabisches Brot, welches viele Lavanttaler aus dem Urlaub kennen. Außergewöhnliche Geschmackserlebnisse aus der arabischen Küche bekommt man beispielsweise mit Molokhia-Blättern für Hauptgerichte oder Rosenwasser, um Nachspeisen eine besondere Duftnote zu verleihen. "Carioni Lebensmittel" ist von Montag bis Samstag von 9.30 bis 18.30 geöffnet.